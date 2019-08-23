Son Dakika Haberleri: İzmir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları helikopterle yürüttükleri çalışmalarda, Madra Çayı açıklarındaki bir lastik botta yabancı uyruklular olduğunu tespit etti.

Durdurulan botta 39'u Suriye, 3'ü Filistin, 3'ü Yemen uyruklu 45 göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana ve 1'i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Suriye, Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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