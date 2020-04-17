İzmir'de 75 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmir'de 75 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

İzmir'de 75 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

17 dakika önce

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu sezon kent genelinde 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi beklediklerini söyledi.

İzmir'de 75 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor, System.String[]

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu sezon kent genelinde 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Kemalpaşa ilçesini ziyaret eden Özen, tarımda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hakkında bilgi verdi.

Kemalpaşa'da ciddi anlamda bir kiraz alanı olduğuna işaret eden Özen, "İzmir'de geçen yıl 66 bin ton kiraz elde edilmişti. Bu sezon geçen yıla oranla yüzde 15'lik bir artışla 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi bekliyoruz. Şu anda kent genelinde 82 bin dönüm kiraz üretim alanımız mevcut." dedi.

Kiraz hasadında çalışacak mevsimlik işçiler için gerekli tedbirlerin alındığına değinen Özen, çalışanların da bu uyarılara dikkat edeceğine inandığını vurguladı.

Ülkede üretimin devam etmesi gerektiğini ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Biz bu salgını en başta tabii ki 'evde kal' sloganına uyarak atlatmaya çalışıyoruz, bulaşma riskini minimize etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda beslenmemize de dikkat ederek bağışıklık sistemimizi güçlü kılmamız gerekiyor. Bunun olabilmesi için de bizim sağlıklı gıdalara ihtiyacımız var. Sağlıklı gıdalar için ise üretimi devam ettirmeye ihtiyacımız var."

Özen, bölgede üretilen kirazın yüzde 60-70'lik kısmının dış pazarda satışa sunulduğunu da belirterek, ihracat yapan firmalarla görüştüklerini herhangi bir sorun yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye, İzmir, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:02 Kaynak: AA

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