Son Dakika Haberleri: İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik botta 23 Kongo ve 3 Somali uyruklu bulunduğunu tespit ettti.

Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 38 Suriye, 8 Afganistan ve 3 İran uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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