İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya ve 1 Gine uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında durdurulan lastik botta 22 Suriye, 7 Orta Afrika, 5 Filistin, 2 Somali uyruklu 36 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Suriye, Dikili, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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