İzmir'de 75 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 75 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ve Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 75 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ve Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, dün saat 07.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Suriye, 7 Orta Afrika, 5 Filistin, 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 08.00 sıralarında Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Korveti tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 75 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Dikili, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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