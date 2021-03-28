İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde 75 yaşındaki kadının 2 bin 900 lirası ile çeyrek altınını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, odun yüklü kamyonetle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Fadime Kopacak'ın evine gelen 3 kişi, "Oğlun için odun getirdik. Parasını sen ödeyecekmişsin." dedi.

Şüpheliler, para almak üzere eve giren Kopacak'ın peşinden gitti. Kadını iterek düşürdüğü öne sürülen şüpheliler, evdeki bir miktar para ile çeyrek altını alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kısa sürede tespit ettikleri aracı Küner Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta bulunan Y.D, F.D. ve R.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 900 lira ile çeyrek altın bulundu.

Ele geçirilen para ile altın, Kopacak'a teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.