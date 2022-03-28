İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı

28.03.2022 22:00
İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 76 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 56 düzensiz göçmen ve 1 organizatör de yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 76 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 56 düzensiz göçmen ve 1 organizatör de yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 25 Mart'ta saat 03.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler 26 Mart günü saat 16.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 25 Mart'ta ise saat 07.42 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Mart'ta saat 00.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli özel tekne durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 76 göçmen kurtarıldı

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Kaynak: İHA

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