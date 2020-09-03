İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde seyir halindeki sac teknede 77 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve botu, Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu seyir halinde sac bir tekne tespit etti.
Tekneyi durduran ekipler, 77 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:49 - Kaynak: AA
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