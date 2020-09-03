İzmir'de 77 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Karaburun ilçesinde tekne içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 07.30 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu'nca tespit edilen hareket halindeki tekne ekiplerce durduruldu. Tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Kıyıda işlemleri tamamlanan 77 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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