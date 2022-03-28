İzmir'de 771 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lüks yelkenli ve büyük balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 771 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, 4 teknenin çok sayıda düzensiz göçmeni İzmir'den İtalya'ya götürmeye çalışacağı bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda harekete geçen Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi Doğanbey sahili açıklarındaki teknede 336 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ekipler, Urla ilçesindeki Teke Burnu açıklarında da durdurdukları 2 teknedeki 330 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise teknedeki 105 göçmeni karaya çıkardı.

Afganistan, Bangladeş, Eritre, Yemen, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu oldukları belirtilen 771 göçmenin, İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalıştıkları ifade edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.