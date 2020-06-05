İzmir'de 774 kök Hint keneviri ele geçirildi; baba- oğul gözaltına alındı - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 774 kök Hint keneviri ele geçirildi, M.A. ve oğlu T.A. gözaltına alındı. M.A.'nın 28 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş Yaylası Dağ yolundaki ormanlık alanın içinde, M.A ve oğlu T.A.'nın uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 774 kök Hint keneviri, tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ve fişekler ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. ve T.A. gözaltına alındı.

28 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORMUŞ

Yapılan incelemede M.A.'nın, 28 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 32 bin 750 TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi.