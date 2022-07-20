İzmir'de 775 düzensiz göçmen ve 7 organizatör şüphelisi yakalandı

İZMİR - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 20 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 775 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda 7 - 18 Temmuz tarihleri arasında 20 ayrı göçmen kaçakçılığı olayıyla alakalı operasyonlar gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menderes, Çeşme, Seferihisar, Dikili, Foça, Bayındır ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 775 düzensiz göçmen yakalandı. Ekiplerce, olaylarda kullanılan 4 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet, 2 şişme bot ve 2 bot motoruna el konuldu.

Organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi yakalandı

Öte yandan operasyonlarda, organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.