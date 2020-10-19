İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı
19.10.2020 21:40
İZMİR'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Dikili
ve Menderes
ilçelerinde, Yunanistan
unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14.30 sıralarında Dikili'ye bağlı Denizköy açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botuyla ekipler sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 59 kaçak göçmen kurtarıldı.Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 18.30 sıralarında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler tarafindan kaçak göçmenler karaya çıkartıldı.
- İzmir
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