İZMİR'DE YILBAŞI ÖNCESİNDE İL GENELİNDE 79 AYRI SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

İZMİR'de polisin yaklaşan yılbaşı öncesinde il genelinde düzenlediği 79 ayrı operasyonda, 24 bin 327 adet şişelenmiş, 446 litre de bidonlar içerisinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve 12 bin 123 adet sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Toplam 26 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yoğunlaşan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmeleri önlemek amacıyla sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere olmak üzere il genelinde 79 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlara 16 ekip halinde toplam 56 personel katıldı.

Şüphelilerin ev, işyeri, depo ve araçlarındaki aramalarda 24 bin 327 adet şişelenmiş, 446 litre de bidonlar içerisinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve 12 bin 123 adet sahte içki yapımında kullanılan boş içki şişeleri ve kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzeme ele geçirildi. Toplam 26 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.