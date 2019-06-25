İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Urla
ve Dikili
ilçelerindeki operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 79 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dikili'nin Bademli
Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik hava ekibinin tespit ettiği lastik bota müdahale edildi.
Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Kongo
vatandaşı 49 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri de Urla ilçesi Demircili
Mahallesi açıklarında lastik botta bulunan Afganistan
vatandaşı 30 düzensiz göçmene müdahale etti.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.