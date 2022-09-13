İZMİR'DE 794 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'in 14 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 32 operasyonda, toplam 794 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 7 organizatör gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde 32 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 794 kaçak göçmen yakalanırken, olaylarda kullanılan 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Operasyonlarda 7 organizatör gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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