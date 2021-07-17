İzmir'de 8 bin 138 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 8 bin 138 litre sahte etil alkol ele geçirildi

1 şahıs tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sahte etil alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir depoda, 8 bin 138 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde çevresi demir sacla kapalı olan depoda sahte etil alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya baskın yapan ekiplerin yaptığı aramada 2 bin litre denatüre (ayrıştırılmamış) dökme etil alkol, 2 bin litre tanklar içerisinde doldurulmaya hazır sahte etil alkol, distilasyon cihazı içerisinde işlem sürecinde olan 2 bin litre etil alkol, 422 adet etiketli ve etiketsiz 5 litrelik bidonlarda 2 bin 110 litre sahte etil alkol, 28 adet etiketsiz 1 litrelik bidonlarda 28 litre sahte etil alkol, 1 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 3 bin litre kapasiteli plastik tank, 1 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 6 adet bin litre kapasiteli IBS, 1 adet büyük distilasyon (arıtma) makinası, 3 adet hidrofor motoru, 7 bin 240 adet 5 litrelik plastik bidon, 200 adet 1 litrelik plastik şişe, 97 bin 350 adet çeşitli markalara ait etil alkol etiketi, 105 bin 700 adet etil alkol bidonu üzerine yapıştırılmaya hazır sahte hologram, 18 bin740 adet 1 litrelik ve 5 litrelik plastik bidon kapağı, 650 adet koli, 1 adet koli sarma makinası, 1 adet folyo kapatma makinası ve elektrik panosu, 1 adet kamera kayıt cihazı olmak üzere 8 bin 138 litre sahte etil alkol ve çok sayıda imalat malzemesine el konulduğu öğrenildi.

1 şahıs tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.