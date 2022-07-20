Şirinkapı Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu polise ve sağılık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Hasan Barış, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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