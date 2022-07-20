İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

20.07.2022 20:03
İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış'ın cesedi bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış'ın cesedi bulundu.

Şirinkapı Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu polise ve sağılık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, cesedin 12 Temmuz akşam saatlerinde Murathan Mahallesi'ndeki evinin önünden kaybolan alzaymır hastası Hasan Barış'a ait olduğunu tespit etti.

Evine 2 kilometre uzakta bulunan Barış'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hasan Barış, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de 8 gündür kayıp olan 75 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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