İzmir'de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
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İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın verdiği yakalama ve arama kararıyla şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. İzmir'de yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda hakkında toplatma kararı olan yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - İZMİR
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