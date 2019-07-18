Son Dakika Haberleri: İzmir'de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı

37 dakika önce

İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı, System.String[]
İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olup talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği yakalama ve arama kararıyla şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. İzmir'de yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda hakkında toplatma kararı olan yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
(İHA)
İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de "üretici pazarı" açıyor Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:22:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]