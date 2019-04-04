Son Dakika Haberleri: İzmir'de 8 Kişiye Terör Propagandası Yaptığı İddiasıyla Gözaltı

İzmir'de 8 Kişiye Terör Propagandası Yaptığı İddiasıyla Gözaltı

11 dakika önce

İzmir'de 8 kişiye terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltı İZMİR - İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de 8 kişiye terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltı İZMİR - İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:35 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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