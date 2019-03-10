Son Dakika Haberleri: İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

İzmir'de bir grup kadın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Gündoğdu Meydanında etkinlik yaptı.

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
İzmir'de bir grup kadın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Gündoğdu Meydanında etkinlik yaptı.

İzmir Kadın Platformu öncülüğünde bir çok derneğin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik için Cumhuriyet meydanında toplanan kadınlar Gündoğdu Meydanına kadar yürüdü.

Etkinlikte lösemi hastası Öykü Arin'in annesi Eylem Şen'in gönderdiği mektup okundu.

Şen, mektupta Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastası olan Öykü'ye uygun ilik nakli yapacak donörün hala bulunamadığını, uygun donörün çıkmasını umut ettiklerini ifade etti.

Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi tarafından Öykü Arin için yapılmış film gösterildi.

Yürüyüş esnasında, "Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor", "Kadın, yaşam, özgürlük" gibi sloganlar atıldı.

Miting, basın açıklamasının ardından verilen konserle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Gündoğdu, Dünya Kadınlar Günü, İzmir, Kültür Sanat
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