İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı - Son Dakika

İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı

08.03.2021 16:53
İzmir'de

İzmir'in Tire ve Bergama ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İzmir'in Tire ve Bergama ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, kadın sağlık çalışanları ve polislere karanfil dağıttı.

Kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymalarının sadece kendilerine değil, hem ailelerine, hem de yaşadığı topluma büyük değer sağladığını vurgulayan Falakalı, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı süresince kadın hakları konusunda çok büyük gelişmeler kaydedildi. 5,5 milyona ulaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın örgütlenmesine sahip olan AK Parti, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması ve siyasetten istihdama, eğitimden hukuka hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için 19 yıldır mücadele etmektedir. AK Parti iktidarında uygulamaya konulan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı', Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmakla beraber, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlenmesine yönelik yapılmış ve yapılacak olan çalışmaları içeren önemli bir dokümandır. Kadınlarımız iş, siyaset, sosyal ve kültürel hayatta tarihe damga vuracak başarılara imza atmaktadır. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm fedakar ve emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Bergama'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bergama ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bergama Belediyesi tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Daha sonra Arasta Çarşısı'nda bulunan Sanat Atölyesi ve Üretici Kadınlar Pazarı'nda kadınların yaptığı el işleri sergilendi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşi Yıldız Koştu ile diğer protokol üyelerinin katıldığı etkinliklerde, tarihi Havra Binası'nda halıcılık kursunun açılışı yapıldı.

Kadınlar Günü, Hisarcık, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
21:21
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:30:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei