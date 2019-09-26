Son Dakika Haberleri: İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 06.00'da, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum Plajı'nda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 39 Afganistan, 32 Suriye ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 80 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Altınkum Plajı, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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