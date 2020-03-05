İzmir'de 800 dekar alana sakız ağaçlandırması - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 2014 yılında başlatılan ve Orman Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Sakız Eylem Planı' kapsamında İzmir'de 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamasında, dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin Türkiye'de yeniden canlandırılması amacıyla aralıksız çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sakız konusu üzerinde büyük bir önemle durduğunu ve çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Karacabey, sakız ağacının tohumdan yetişmemesi nedeniyle fidan üretimi daldırma, havai köklendirme ya da aşı ile gerçekleştirildiğini, Torbalı Orman Fidanlığı'nın da bu çalışmalarda çok önemli bir üs olduğunu kaydetti. Son 5 yıldır Torbalı Orman Fidanlığı'nda 90 bin adet Pistacia Atlantica (sakız ağacı) fidanı üretip, ormanlık alanlara dikilmek üzere gönderildiğini ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu fidanların bir kısmını fidanlığımızda aşı yaşına kadar beklettik, bakımını yaptık ve 2017 yılından beri aşı çalışmalarını yapmaktayız. 2017 ve 2018 yılında toplamda bin 100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye gönderdik. Torbalı Orman Fidanlığımızda 2020 yılında da altlık olarak kullanılmak üzere 20 bin adet Pistacia Atlantica üretimi için tohum ekimleri yapılmış olup, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmaları tamamlanmış ve üretilen bu değerler 2020 sonbahar döneminde toprakla buluşturulmayı beklemektedirler."

Açıklamada ayrıca yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kilosu yüzlerce euroya alıcı bulan sakızın salgılandığı ağaca halk arasında 'altın damlayan ağaç' deniliyor. Sakız ağacının Yunanistan'ın tekelinden çıkarılıp Türkiye'de de yaygınlaşarak, üretiminin çoğalması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların en önemli merkezinin Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde yer alan Çeşme ve Urla bölgeleri olduğu kaydedildi.