İzmir'de 800 okuldan sadece 2'sinde şırıngalı çikolata çıktı, hemen kaldırıldı - Son Dakika

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, şırıngalı çikolata sebebiyle 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayın ardından şırıngalı çikolatanın İzmir'deki 800 okul kantininden sadece 2'sinde rastlandığını ve hemen kaldırıldığını belirterek, "Velilerimizin içi rahat olsun kantinler tehlike saçmıyor, asıl tehlike okulun önünde" dedi.



Son günlerde Ankara ve Diyarbakır'da şırıngalı çikolatadan dolayı yaşanan 2 çocuk ölümü sonrasında İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, açıklamalarda bulundu. Topçu, "İzmir Kantinciler Odası ve bu işi icra eden işletmeciler olarak mesleğimizi aşk ile yapmaktayız. Bize emanet edilen yavrularımızı bir anne ve baba şefkatiyle hizmet etmekteyiz" dedi.



"İzmir'de kantincilerimiz beni hiç mahcup etmediler" diyen Topçu, "Biz çok riskli bir iş yapıyoruz bunun bilincindeyiz. Ankara ve Diyarbakır'daki iki yavrumuzu geri getirmek maalesef mümkün değil. Bu vahim olay çok istisnai bir durumdur. Ne yazık ki iki yavrumuzu da aynı üründen ve aynı sebeplerden dolayı kaybetmek bu ürünün ne kadar tehlikeli ve bu ürünün üretilirken devletin yetkili kurullarının ne kadar büyük sorumluluğu olduğunu bildirmek isterim. Bu ürünün ne kadar kontrolsüz bir biçimde üretildiği ve hatta merdiven altı firmanın da bu ürünü ürettiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de 16 milyon öğrencimize hizmet eden bir sektör var. Bir kusuru bizde de olan ama hakikatte sistemin sorgulanması gereken bu olayda, kantinci esnafı linç edilmektedir. Bu kadar sık denetim olan bir meslek grubuna rastlayamazsınız. Bizi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ocakları, belediyelerin sağlık birimleri ve meslek odaları denetliyor. Bu denetimlerden asla rahatsız değiliz, bu denetimlerle kendimize çeki düzen veriyoruz" şeklinde konuştu.



"Velilerimizin içi rahat olsun kantinler tehlike saçmıyor"



Topçu, bazı kişilerin olayın yaşandığı okulun kantininde şırıngalı çikolatanın satılmadığı yönündeki ifadelerini yalanlayarak, "Ankara'daki okul kantininde bu ürün satılmıştır. Bu kantincinin şu anda sözleşmesi feshedilmiştir, okul müdürü açığa alınmıştır. Bu gelişmeler çocuklarımızı geri getirmez. Bizim üzüntümüz bu çocuklarımız. Asıl tehlike okul etrafında yuvalanmış ve her türlü denetimden uzak bazen de kayıt dışı olan işletmelerdir. Bizim kantinlerimizde satışı uygun görülmeyen ürünleri çok rahatça satabiliyorlar. Çocuklar buralardan aldığı ürünleri okul içerisine getirebilmekte. Öğrenciler okul saatinde dışarıya çıkabiliyorlar. Özel okullarda okuyan öğrenciler okul saatinde dışarıya çıkmazken niye bu kurallar normal okullarda uygulanmıyor? Dışarıda bulunan ve bu ürünü satan işletmeleri suçlayan yok ama kantinciler çok suçlanıyor. 33 yıllık kantinciyim, benim kadar bu acıyı derinden hisseden ailesi dışında çok az insan vardır. Bir çocuğun hayatı hangi değerle ölçülebilir ki? Keşke bir çözümü olsa da zamanı geri alabilseydik. Biz esnaflar olarak bu kadar suçlamayı hak etmiyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun kantinler tehlike saçmıyor. Tehlike dışarıda, tehlike okulun önünde. İzmir Kantinciler Esnaf Odasının üyeleri işlerini bilerek yapıyorlar" şeklinde konuştu.



800 okuldan sadece 2'sinde şırıngalı çikolata çıktı



Topçu, şırıngalı çikolatadan dolayı hayatını kaybeden çocukların haberini görür görmez İzmir'deki kantincilere mesaj attığını söyleyerek, "'Kantininde bu ürünü bulunduran var mı?' diye sordum. 800 kişilik gruptan sadece 2 kişi, kantininde bulunduğunu ve hemen kaldırdığını söyledi. Ben bu ürünü dağıtan toptancıyı da aradım. Bu ürünün toplatılmasını ve kantincilere asla satılmasını söyledim. Kendisi de bana bunları uygulayacağını söyledi. Kantincilerime çocuklarınızın yemediği hiçbir ürünü satmayın talimatını verdim" ifadelerini kullandı.



"Logolu ürünler olmadığı için raflar bomboş kalacaktı"



Topçu, son olarak dönem başında çıkan bazı haberler için şöyle konuştu:



"Bir de kamuoyunda yanlış algılanan bir olayı düzeltmek isterim. Bisküvili çikolatalar, kaplamalı ürünler ve şekerleme grupları Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan bir protokol ile okullarımızda satışı uygun görülmeyen ürünler olarak bizlere duyuruldu. Daha sonra yayınlanan bir genelgeyle okullarımızda kantin logosu taşıyan satılacaktır denildi ve 16 Eylül'de de yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak okuduğum haberlerde 'Kantincilerin baskısına dayanılamayarak logolu ürünler 1 yıl ertelendi' yazıyordu. İşin aslı logolu ürün üretimi olmadığı için kantin raflarımız bomboş kalacaktı. Bunun 1 yıldan önce tüketiciye ulaşması mümkün değildi. Bunun üzerine 3 bakanlık yeniden görüşerek bir genelge daha yayınlayarak bu kararı 1 yıl süreyle erteledi. Logolu ürün olmadığı için bu karar ertelendi, kantincilerin baskısı asla olmadı."



Konuşmaların ardından Başkan Rasim Topçu, Bornova ilçesinde bulunan Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'ne giderek denetlemelerde bulundu. Okulun öğrencileri, kantin ve yemekhane ürünlerinden memnun olduklarını belirterek okullarında şırıngalı çikolata gibi ürünlerin bulunmadığını söyledi. - İZMİR