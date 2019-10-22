Son Dakika Haberleri: İzmir'de 82 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 82 kaçak göçmen yakalandı

46 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 82 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 82 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 82 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.00 ve 04.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Dikili'nin Bademli açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 78 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 82 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Bademli, Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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