11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika

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