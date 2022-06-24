İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi

24.06.2022 12:14
İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadını darp edip ve cinsel istismarda bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu. Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de olaya tepki gösterdi.

11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevinde

KADIN MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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