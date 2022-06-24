11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika