Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevi konuldu.

Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.