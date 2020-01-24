İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik unsurları, Karaburun açıklarında hareket halinde 2 lastik bot tespit etti.


Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Orta Afrika, 29 Suriye, 25 Somali uyruklu 84 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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