İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Karaburun ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:56 Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik unsurları, Karaburun açıklarında hareket halinde 2 lastik bot tespit etti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Orta Afrika, 29 Suriye, 25 Somali uyruklu 84 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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