860 gram ağırlıkla dünyaya gelen Ali Doğan bebek, 7 ayda hayata tutundu - Son Dakika

İzmir'de 860 gram olarak dünyaya gelen Ali Doğan bebek, 117 günü yoğun bakımda geçen 7 aylık tedavi sonucunda 4 kilo 600 gram ağırlığına ulaşarak, akranlarının kilosuna yaklaştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Rümeysa Ünlütaş, yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle bebeğini 17 Eylül'de, İzmir'de bulunan bir özel hastanede, 29 haftalık olarak dünyaya getirdi. Rümeysa-Bahadır Ünlütaş çifti bebeklerine, "Ali Doğan" ismini verdi.

Doktorlar yaptıkları kontrollerde erken doğuma bağlı olarak bebeğin akciğerlerinin gelişmediğini belirledi. Bebeği yenidoğan yoğun bakım servisinin bulunduğu İzmir Özel Can Hastanesine sevk etti.

Burada 117 gün kuvözde tedavi gören ve bu süreçte kasık fıtığı operasyonu da olan Ali Doğan bebeğin, uygulanan tedaviler sonucunda sağlıklı şekilde akciğerleri gelişti ve kilo almaya başladı.

Ali Doğan bebek, 2 kiloya ulaşmasının ardından 15 Ocak'ta taburcu edildi. Verilen ilaçlarla tedavisi evinde sürdürülen bebeğin son ağırlığı bu ay, 4 kilo 600 gram olarak ölçüldü.

"Ali Doğan bizim için mucize bir bebek"

Hastanenin yenidoğan yoğun bakım birimi sorumlusu Uzman Doktor Devran Demir, bebeklerin normal olarak, 2 bin 500 kilogram ağırlığında dünyaya geldiğini belirtti.

Ali Doğan bebeğin kendilerine getirildiğinde akciğerlerinin gelişmemesi ve kilo azlığından dolayı hayati tehlikesinin bulunduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İlk önce bebeğimizin yaşamsal bulgularını düzeltmek için ilaçlar verdik. Akciğerlerini geliştirici tedaviler uyguladık. Bebeğimizin vital bulgularını takip ettik. Uyguladığımız tedavilerde başarılı olduk. Yoğun bakımdaki tedavimiz sırasında bebeğimizin bir kere kalbi durdu. Hemen kalp masajı uygulayarak onu yaşama döndürdük. O bu kadar yaşadığı sağlık sorununa rağmen hayatta kalmayı başardı. Bazı durumlarda prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerde uygulanan tedavilere rağmen akciğer ve beyinlerinde kalıcı hastalıklar olabiliyor ama Ali Doğan da böyle bir şey olmadı. Akciğerleri sağlıklı bir şekilde gelişti ve kilo aldı. Doğumunun üzerinden 7 ay geçti. O yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde 4 kilo 600'a ulaştı. O, bizim için mucize bir bebek."

Normal gelişimindeki bebeklerin 6,5-7 kilogram olan ağırlığına, Ali Doğan bebeğin de yaklaştığını dile getiren Demir, tedaviye devam edeceklerini ifade etti.

"Bebeğim her kilo aldığında ayrıca seviniyorum"

Anne Rümeysa Ünlütaş, AA muhabirine, bebeğini ilk gördüğünde kilosunun azlığından dolayı kaybetme korkusu yaşadığını söyledi.

Bebeğinin yaşaması için çok dua ettiğini vurgulayan anne Ünlütaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebeğim hastanedeyken cep telefonum her çaldığında 'Acaba hastaneden mi arıyorlar? Bebeğime bir şey mi oldu?' diye düşünüyordum. Korkuyla açıyordum. Doktorlarımız onun yaşaması için çok mücadele verdi. Bebeğim yoğun bakımdayken onu aylarca göremedim ve sarılamadım ama o yaşama sıkı sıkıya bağlandı. Onun sağlığına kavuşacağına hep inandım. Akciğerleri gelişti ve kilo almaya başladı. Artık bebeğim her kilo aldığında ayrıca seviniyorum. Her şeye tepki veriyor. Benimle konuşmak istiyor ve gülüyor. Onu kucağıma almak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Bebeğim her kilo aldığında yeni kıyafetlerini ona büyük bir mutlulukla giydiriyorum."

Baba Bahadır Ünlütaş da ilk çocukları olan Ali Doğan'ın sağlığına kavuşmasını dört gözle beklediklerini belirterek, "Aylarca oğluma sarılmanın hayalini kurdum. O, verdiği mücadeleyle bizim mucizemiz oldu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bebeğimiz artık çok sağlıklı ve mutlu. Onunla zaman geçirirken çok mutluyum. Doktorumuz Devran Bey'e çok teşekkür ederim." diye konuştu.