İzmir'de 88 Düzensiz Göçmen Yakalandı
37 dakika önce
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Dikili
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Madra Çayı önlerinde 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Botları durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve İran
uyruklu 88 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:41 Kaynak: AA
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