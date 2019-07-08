Son Dakika Haberleri: İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde 88 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çeşme Karaabdullah Burnu önlerinde durdurulan lastik botta 6'sı çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarındaki lastik botta yakalanan 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, işlemleri için ekiplere teslim edildi.
Seferihisar Doğanbey Burnu açıklarında durdurulan lastik botta da 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:12 Kaynak: AA
Seferihisar, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel
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