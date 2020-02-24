İzmir'de 88 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 88 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 24 Şubat saat 01.45 ve 03.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar içerisindeki 37 Filistin, 30 Somali, 16 Suriye, 2 Yemen, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.

Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)