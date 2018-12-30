İzmir'de 88 Kaçak Yakalandı
1 saat önce
İZMİR'in Dikili ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
İZMİR'in Dikili
ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, sabah saatlerinde Madra Çayı mevkinde 2 lastik botta bir grup kaçak olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gitti. Botlarını durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve İran
uyruklu 88 kişiyi yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:31 Kaynak: DHA
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