Son Dakika Haberleri: İzmir'de 88 Kaçak Yakalandı

İzmir'de 88 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İzmir'de 88 Kaçak Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Madra Çayı mevkinde 2 lastik botta bir grup kaçak olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gitti. Botlarını durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 88 kişiyi yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının  ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:31 Kaynak: DHA

Sabah, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, İzmir, Güncel
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