İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü.

İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü.

Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapotu satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapot gördüğünü söyledi.

Ahtapotların normalde 1 sene yaşadığını bildiği için çok şaşırdığını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Ahtapotu Mordoğan Balık Mezatı'nda açık arttırma ile satmayı düşünüyorum. Normalde kilosu 50 liradan satılıyor ancak bunun firesi az olacağı için balık restoranları tercih edecektir, en az 500 liraya satılacaktır."

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu
Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:12 Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak - Son Dakika
16:10 Endonezya'da evcil filler vahşi fillere karşı koruculuk yapıyor - Son Dakika
16:10 MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret - Son Dakika
16:07 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan bin yataklı hastane müjdesi - Son Dakika
16:06 Mudanya'da "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" buluşması - Son Dakika
14:34 Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Son Dakika
13:47 Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 16:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 9,5 kilogram ağırlığında ahtapot yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]