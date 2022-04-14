İZMİR'DE 9 BİN 120 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ile yakalan 7 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bornova ilçesinde sahte etil alkol üretilip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirledikleri bir iş yeri ile alkol dağıtımı yapan 5 araca operasyon düzenledi. İşyerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden O.T., M.A.T., A.T. tutuklanırken., E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.