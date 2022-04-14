İZMİR'DE 9 BİN 120 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE 9 BİN 120 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

14.04.2022 10:53

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ile yakalan 7 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ile yakalan 7 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bornova ilçesinde sahte etil alkol üretilip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirledikleri bir iş yeri ile alkol dağıtımı yapan 5 araca operasyon düzenledi. İşyerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden O.T., M.A.T., A.T. tutuklanırken., E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Düzce'de sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı Düzce'de sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı Sahte para ile cep telefonu alan şüpheliler yakalandı

Kaçakçılık, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 9 BİN 120 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:49 Husumetlisi bir anda bıçakla saldırdı, kendini elindeki tahta paletle savundu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:38 Yokuştan çıkamadığını gördü, kağıtçı çocuğu arabasının bagajında taşıdı
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİR'DE 9 BİN 120 LİTRE SAHTE ETİL ALKOL İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement