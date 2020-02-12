İzmir'de 9 bin 400 dosyanın tarafları uzlaştırıldı - Son Dakika

İzmir Adliyesi Uzlaştırma Bürosu, davalı tarafların bir kamu kurumunda çalışma, hayvan barınaklarında temizlik yapma, huzurevinde yaşlılara kitap okuma, alkol tedavisi görme, yaşlı bir kadının erzağını alma gibi çeşitli taleplerin yerine getirilmesi karşılığında 2019 yılında 9 bin 400 uzlaştırma gerçekleştirdi.

Uzlaştırma bürosu, 2008 yılından bu yana ele aldığı uzlaştırma dosyalarında giderek artan grafiği ile dikkati çekiyor. Uzlaştırma bürosu, tarafları uzun süren yargılama sürecinden kurtarmayı ve onarıcı adalet sağlamayı hedefliyor.

İzmir Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Nazan Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 2013 yılında bin 971 olan uzlaştırılan dosya sayısının geçen sene 9 bin 400'e çıktığını söyledi.

Uzlaştırma oranlarının her geçen gün artmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:

"İnsanların yüzlerine yedikleri tokadın kızarıklığı geçmeden kollukta teklif edilen uzlaştırma teklifine sıcak bakmaları düşünülemez. O yüzden uzlaştırma rakamları düşüktü. Şimdi kolluktan adliyeye gelene kadar asgari 20-25 gün geçiyor. İnsanlar sakin düşünmeye başlıyor, mağdur ilk öfkesini atlatıyor. Sanık da 'ben ne yaptım' diye düşünmeye başlıyor. Yeni yönetmelikte olayın üzerinden 30 gün geçmeden uzlaştırmacıya verilemeyeceği hükmü var. 1 ay içerisinde insanlar sakin düşünmeye başlıyor. Bu da uzlaştırma rakamlarının artmasında bir etken."

Pekcan, son dönemde uzlaştırma kapsamına giren suç çeşidinin arttığını, en çok trafik kazası, hakaret, basit darp, dolandırıcılık, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarının uzlaştırmaya geldiğini aktardı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Davalı taraflar, bir hayır kurumuna bağış, bir kamu kurumunda çalışma, üçüncü kişiye yardım etme, mahalledeki dul ve yetim bir kadının erzağını alma, okula mont bağışlama, lösemili çocukların vakfına bağış, TEMA'ya bağış yaparak ağaç dikilmesini sağlama, hayvan barınaklarında temizlik yapma, yaşlılara huzur evlerinde kitap okuma gibi taleplerle uzlaşma sağlayabiliyor.

İzmir'de bağışlarla anlaşma çok yaygın. Uzlaştırma, ceza verme odaklı değil, mağduru mutlu etme odaklı. En önemli faydası, insanları toplumsal barışa kazandırmak, birbirlerine düşman olmasını engellemek, toplum içerisinde bir araya geldiklerinde hafif bir tebessümle birbirilerinin yanından geçmesini sağlamak."