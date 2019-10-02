Son Dakika Haberleri: İzmir'de, 9 bin şişe sahte içkiye 1 tutuklama
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İzmir'de, 9 bin şişe sahte içkiye 1 tutuklama

44 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir depoda ele geçirilen 9 bin şişe sahte içki ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de, 9 bin şişe sahte içkiye 1 tutuklama, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir depoda ele geçirilen 9 bin şişe sahte içki ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Kaynaklar'daki Zafer Mahallesi'nde bulunan bir depoda, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen pazartesi günü depoya baskın düzenleyen ekipler, 9 bin şişe sahte rakı, votka, viski ve şarap ile 10 bin şişe kapağı, 1500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol ve 15 bin litre kapasiteli 3 tank ele geçirdi.

Operasyon kapsamında C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L. ve U.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için, deponun dışına kamera sistemi kurup, çevreyi gözetledikleri ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.H. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zafer Mahallesi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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