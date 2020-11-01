İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

01.11.2020 05:07
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.

Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor.

Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor.

Çalışmaları enkaz altında kalanların yakınları da dua ederek izliyor.

Arama kurtarmanın yoğunlaştığı diğer bir enkaz da Doğanlar Apartmanı. Deprem öncesi 7 katlı olan ancak depremle birlikte yola devrilen apartmanın enkazından dün Seher Dereli Perinçek ve ikiz kızlarının hayata tutunmasıyla moral bulan ekipler, enkazın 4. katına ulaştı.

Ekipler, zaman zaman çevredekilere sessizlik çağrısı yapıyor.

Dünkü çalışmalarda Helim Sarı, Fadime Tolu, Gülçin Aykut Soydan ve Hülya Özmet'in canlı çıkarıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise çalışmalar binanın yan yatma tehlikesi nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Altında bir marketin bulunduğu iki katı çöken ve vinçlerle desteklenen binanın çevresinde enkaz altında olabileceği düşünülen kişilerin yakınları umutlu bekleyişlerini sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarında dün 62 yaşındaki Emine Eren'in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi ile 2 bloklu Emrah Sitesi ve Yağcıoğlu Apartmanı enkazlarında aralıksız devam eden çalışmalarda ise bazı depremzedelerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çadırda ikinci gece

Öte yandan depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda kalanlar vatandaşlardan İrfan Adanır, depremde evinde çatlaklar oluştuğunu, eve girmeye korktuklarını anlattı.

Ailesiyle bir süre daha çadırda kalacaklarını belirten Adanır, "65 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir depreme şahit oldum. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Çok korktuk. Anlatmak çok zor." dedi.

Türkiye'nin bu depremle tek yürek olduğuna tanıklık ettiğini belirten Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten Türkiye böyle şeylerde birleşmesini biliyor. Böyle kötü şeyler, belki bize çok güzel şeyler üretiyor. Keşke böyle kötü şeyler olmadan güzel şeyler olsa. Burada hiçbir sorunumuz yok. Yiyemeyeceğimiz kadar bol yiyecek var. Her yerden yardıma gelenler var."

"Enkaz altındakileri düşünüyorum"

Enkazların bulunduğu bölgeye yakın konumda kurulan çadırda, eşi ve iki çocuğuyla kalan 34 yaşındaki Mehmet Aktaş da depreme, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki iş yerinde yakalandığını söyledi.

Depremin etkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Yıkılan apartmanlarda yaşayan tanıdığımız insanlar vardı. Bazıları kurtuldu ama birçoğu da maalesef hayatını kaybetti. Elimizden bir şey gelmiyor. Evimizde bir sıkıntı yok ama yanındaki yüksek katlı binada yıkılma tehlikesi var. Onun için boşalttık. Bizde bir sorun yok, enkazın altındakileri düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma, Seferihisar, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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