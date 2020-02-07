İzmir'de 9 evi soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 9 evi soyan hırsız yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 9 evi soyan hırsız yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de 9 evi soyan hırsız yakalandı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde 2019 yılı Aralık ve Ocak 2020 aylarında meydan gelen ev hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlatan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları araştırmalar neticesinde şüpheliyi tespit etti. Ş.A isimli şahıs Aliağa İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aliağa ilçesine getirilen Ş.A. işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zanlının yapmış olduğu hırsızlıklardan elde ettiği eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı
Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:22:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 9 evi soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]