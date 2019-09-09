İzmir'de 9 Eylül coşkusu sürüyor

Başkan Soyer: "9 Eylül sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli bir tarih"

İZMİR - Sabah erken saatlerde düzenlenen geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 97. yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül tarihinin sadece İzmir için değil tüm ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde 97. Yıl Zafer Yürüyüşüne katılan İzmirliler bu kez Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi kutlama töreninde buluştu. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir milletvekilleri ile kent protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İzmirlilere hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül tarihinin sadece İzmir için değil tüm ülke için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "İzmir'in kurtuluşuna sahne olan zafer, Anadolu'nun bağımsızlık kazandığı sürece de yön vermiştir. İzmir, ilk kurşunu atarak Kurtuluş Savaşını, işgalin bittiği gün de kuruluş seferberliğini başlatan şehirdir. Yaşamın her alanında kökleri sağlam, yenilikçi eserler meydana getirmek için 9 Eylül'ü iyi hatırlamaya ihtiyacımız var" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen İZFES konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ve Ritim Topluluğu Harmandalı gösterisi, Çok Sesli Çocuk Korosu, Halk Dansları ve Ritim Topluluğu Ritim Davul şovu gösterileri ile İzmirliler coşkulu anlar yaşadı.

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesecek

Saat 17.00'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanından Gündoğdu Meydanına gerçekleştireceği yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları nefes kesen bir gösteriye sahne olacak. Saat 17.30'dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları'nın hava gösterileriyle birlikte 9 Eylül coşkusu zirveye çıkacak.