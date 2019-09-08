Son Dakika Haberleri: İzmir'de 9 eylül yarı maratonu heyecanı
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İzmir'de 9 eylül yarı maratonu heyecanı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu.

İzmir'de 9 eylül yarı maratonu heyecanı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üyesi olan maratona bu yıl 358'i kadın, 1653 koşucu kayıt yaptırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan koşucular sabah saat 08.00'de start noktasına geldi. Koşucular başlangıçtan önce ısınma hareketli yapıp müzik gösterileriyle yarışmaya hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski milli atletler Semra Aksu ve Veli Ballı da organizasyona katıldı. Katılımcılara seslenen Tunç Soyer daima spor ve sporcunun yanında olacaklarını söyledi. Soyer ardından koşunun startını verdi. 21 kilometrelik koşu, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Balçova'da son buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eylül, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
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