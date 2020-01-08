İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 7'si de aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir ve ilçelerinde operasyon başlattı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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