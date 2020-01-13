İzmir'de 9 suçtan aranan zanlı Sarıgöl'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 9 suçtan aranan zanlı Sarıgöl'de yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 9 suçtan aranan zanlı Sarıgöl'de yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde işlediği 9 suçtan hakkında yakalama emri bulunan zanlı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalandı.

İzmir'de 9 suçtan aranan zanlı Sarıgöl'de yakalandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde işlediği 9 suçtan hakkında yakalama emri bulunan zanlı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan N.K.'nin Sarıgöl ilçesinde saklandığı bilgisini alan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonu fark edip kaçmaya çalışan zanlı, binanın çatısında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sarıgöl, Ödemiş, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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