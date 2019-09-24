Son Dakika Haberleri: İzmir'de 90 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
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İzmir'de 90 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

9 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık yapan 90 kaçak göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.

İzmir'de 90 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık yapan 90 kaçak göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 6 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çeşme ve Foça ilçelerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici hizmetler çalışmaları kapsamında, dün 83'ü Suriye, 6'sı Somali, 1'i de Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Yunan adalarına kaçış hazırlığındayken yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelileri S.O.Ç., R,Ş., M.G., H.A., Ö.Ö. ve E.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çeşme, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:04 Kaynak: DHA
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