İzmir'de 90 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de, sahte içki üretimi yapılan depoda 90 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 90 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile bir miktar aroma, anason ve gliserin bulundu.

Gözaltına alınan A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.