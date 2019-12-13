İzmir'de 90 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 90 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 90 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de, sahte içki üretimi yapılan depoda 90 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de 90 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de, sahte içki üretimi yapılan depoda 90 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 90 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile bir miktar aroma, anason ve gliserin bulundu.

Gözaltına alınan A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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