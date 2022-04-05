İzmir'de 90 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen araçta yapılan aramada 90 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde, belirlenen araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 1 adet gümüş ikram tepsisi, 1 adet kaplumbağa uyarı düdüğü, 3 adet kan sunağı, 1 adet kandil, 10 adet altın kolye, 1 adet altın toka, 2 adet altın küpe, 35 adet bronz elbise düğmesi, 1 göz yaşı şişesi, 1 adet tarihi Anadolu köpeği objesi ve 30 adet tarihi eser niteliğinde obje olmak üzere toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca şüpheli üzerinde yapılan aramada da bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alınırken, başlatılan adli soruşturma sürüyor. - İZMİR