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İzmir'de 92 kaçak göçmen yakalandı

56 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 92 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 92 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 92 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı, salı günü saat 06.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 30'u Suriye ve 14'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. 11'i erkek, 13'ü kadın ve 20'si çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 07.25'te gelen bir ihbarla, Dikili ilçesi Güvercinlik Adası'nın kuzeybatısında bir grup kaçağın lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı tespit edildi. Afganistan uyruklu 19'u erkek, 11'i kadın ve 18'i çocuk olan toplam 48 kaçak göçmen, yakalandı.
Her iki operasyonda yakalanan toplam 92 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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