Kore gazisi Mustafa Usta'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kore gazisi Mustafa Usta'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi

17.08.2022 15:48
Kore gazisi Mustafa Usta'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi

İzmir'de 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Usta, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Usta, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de çocuklarının yanında yaşarken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Usta'nın naaşı Beyşehir ilçesine getirildi.

Usta'nın yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun başında bir süre gözyaşı döktü

Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Usta'nın cenazesi, Fasıllar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Usta'nın yakınları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Gazi ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, sivil ve askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kore gazisi Mustafa Usta'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kore gazisi Mustafa Usta'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika
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