Cenaze törenine Usta'nın yakınları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Gazi ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, sivil ve askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kore gazisi Mustafa Usta'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

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